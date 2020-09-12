Андрей Талалаев: «Мастерство надо искать через работу или же покупать футболистов»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оценил игру команды в матче 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

— Когда люди наступают на одни и те же грабли... Мы с ЦСКА получили из этой же зоны гол, — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер». — Получать в первые 20 минут такой же гол...

Вы же понимаете, что мы работаем над этим? Но, на мой взгляд, голкипер должен брать такие мячи. Правда, у Нобоа сейчас все залетает, так что я не стал бы во всем винить Георгия.

Пропуская гол, нельзя терять управление игры. Мне не нравится, как мы реагируем на голы. На 15-20 минут «Сочи» полностью взял мяч под контроль.

Призвал бы потерпеть наших болельщиков. Нужно понять, что мы можем научить отбирать мячи, бить по воротам, тактическим маневрам. Но изменить коэффициент попадания за 37 дней нельзя. Мастерство — оно или есть или его надо искать. Его надо искать через работу или же покупать футболистов. Выход только такой.

На сегодня команды сыграла неплохо. С учетом того, что мы играли против очень дисциплинированной и организованной команды.

С другой стороны, мы не справились. Болельщик приходит и хочет видеть победу.

Безволия нет. Желание есть. Чуть-чуть не хватает мастерства и везения.