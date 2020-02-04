Андрей Лексаков: «Создание селекционной службы поможет найти молодые таланты»

Руководитель департамента сборных команд, спортивный директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал создание селекционного отдела.

«Очевидно, что в разных возрастных группах нам нужно находить больше игроков, готовых выдерживать конкуренцию на самом высоком уровне, — приводит слова Лексакова пресс-служба РФС. — Задача селекционного отдела — просматривать юных игроков в России и за рубежом, чтобы в дальнейшем они могли выступать за соответствующие сборные. Уже есть первые плоды работы нового отдела: в наших сборных играет и просматривается ряд новых футболистов и футболисток. Например, в женскую юниорскую сборную (U-17) привлекли Ирини Гашибаязову из «Баварии», а в женскую молодежную команду (U-19) собираемся пригласить футболистку из «Ювентуса».

«Мы хотели бы не просто находить новых игроков в нашей стране, а совместно с академиями работать над их развитием. Необходимо создавать для талантливых футболистов комфортные условия, способствующие профессиональному росту. В то же время в таких странах как Германия, США или Израиль есть большие русскоязычные диаспоры, где потенциально могут жить и выступать талантливые игроки. Мы хотим организовать поиск футболистов по всему миру. Уверен, что создание селекционной службы и раздела «Селекция» на сайте РФС поможет найти и развить молодые таланты».

РФС объявил о создании селекционного отдела