Андрей Кобелев: «Раз Соболев перешел в «Спартак», значит, аренда выгодна всем»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Александра Соболева из самарского клуба в «Спартак». Он проведет вторую половину сезона в московской команде на правах аренды.

— Раз игрок перешел в «Спартак», значит, эта аренда выгодна всем. Конечно, «Крыльям» сейчас необходим нападающий, чтобы остаться в премьер-лиге. Но если Соболев выразил желание уйти, не было особого смысла его удерживать насильно. Хотя, признаю, самарцам будет непросто во второй части сезона.

— Тем более, пока они получили за аренду только 500 тысяч евро. За такие деньги сложно найти замену Соболеву.

— Мне сложно комментировать цифры. Летом, возможно, «Спартак» его и выкупит. Но пока уход Александра — реальная проблема для Самары.

— Как вам заявление Соболева: «Не надо меня сравнивать с Дзюбой»?

— Мне нравятся игроки со своим мнением, уверенные в себе. Но одно дело уверенность, а другое — самоуверенность. Вторая часть сезона все расставит на свои места.

Андрей Кобелев: «Кокорину из «Динамо» нужно было уезжать только в Европу»