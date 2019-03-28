Андрей Федун: "Скорее, это Каррера выглядел обиженным"

Член совета директоров красно-белых, генеральный директор "ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что бывший тренер команды Массимо Каррера принес доход клубу, купив билет на матч с "Зенитом".

– Каррера побывал на "Открытие Арене" на встрече с "Зенитом". Но не в президентской ложе, куда его приглашал "Спартак", а в другом месте. Как восприняли поступок итальянца?

– Каждый человек имеет право делать так, как считает нужным. Заплатил за дорогой билет, принес доход клубу – да не вопрос. Заслуги Массимо никто не принижает, он яркая страница в истории "Спартака", но потом ушел результат…

Обиделся ли я, что Каррера не принял приглашение? Нет – скорее, это тренер выглядел обиженным. Кстати, на стадионе мы не пересекались.

– А что испытываете, когда трибуны до сих пор из матча в матч заряжают "A tutti! Avanti! Massimo Carrera!" (Перевод с итальянского – "Вместе! Вперед! Массимо Каррера!". – Прим. "СЭ")?

– Еще раз выскажу личное мнение: хочется болеть за конкретного человека – пожалуйста, болейте! Но! Если вам дорог "Спартак", поддерживайте его. Как команду, существующую с 1922 года. Болейте не за Карреру – болейте за "Спартак"!

Полностью интервью Андрея Федуна – в одном из ближайших номеров и скоро на сайте "СЭ".