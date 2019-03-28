Андрей Федун: "Мы изначально потеряли ряд зрителей, когда матч с "Рубином" назначили на день Пасхи"

Член совета директоров красно-белых, генеральный директор "ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что не поинмает составителей календаря чемпионата России.

– Как относитесь к тому, что домашний матч "Спартака" в 26-м туре с "Рубином" перенесен с воскресенья, 28 апреля, на понедельник, 29-е?

– Понимаю возмущение болельщиков, ведь многие приезжают на наши игры из других городов и все планируют заранее. С точки зрения властей все ясно: Пасха, две футбольные встречи (28 апреля "Локомотив" примет "Енисей", дата этого матча не менялась. – Прим. В.К.) – учитывая ситуацию, логика в таких действиях есть. А вот чем руководствовались составители календаря, сказать сложно.

Во-первых, мы изначально потеряли ряд зрителей, когда матч назначили на день Пасхи – не все готовы в такой праздник идти на стадион. Совмещать все в одну дату, заставлять людей выбирать между церковными и спортивными мероприятиями неправильно. К разработке расписания РПЛ все-таки следует подходить с применением центральной нервной системы.

Во-вторых, любое изменение ломает чьи-то планы – при том, что до десяти процентов аудитории "Открытие Арены" составляют не москвичи. Плюс доходы от матч-дэй в понедельник априори ниже, чем в выходные. (Вячеслав Короткин)

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