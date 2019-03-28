Андрей Федун: "Если болеешь за "Спартак", так болей за него всегда"

Член совета директоров красно-белых, генеральным директором "ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун в интервью "СЭ" отметил, что ничего не имеет против конструктивной критики. По его словам, акцию фанатов "Спартака" кто-то промотивировал.

– Как относитесь к жанру "фантастика"?

– Положительно.

– А к творчеству фанатов, расклеивающих по всему городу плакаты против Глушакова, Реброва и руководства "Спартака" с обыгрышем темы блокбастера "Фантастические твари"?

– Я в принципе не люблю когда кого-то пытаются оскорблять. Ничего не имею против конструктивной критики, тем более, площадок для ее высказывания сейчас море. Но если начинаются обзывательства, значит, у оппонента нет аргументов кроме как "сам дурак". Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики. Но когда льется поток грязи, зачем с кем-то разговаривать?

– Как считаете, болельщики сами додумались до таких акций – или им, скажем так, подсказали?

– Чтобы кто-то начал что-то делать, его нужно мотивировать.

– Но ведь увлечь за собой массы могли активисты движения.

– Значит, кто-то мотивировал активистов. Ведь для любой фан-группировки, по логике, главное что? Чемпионство "Спартака". А если люди начинают выступать против тех, кто, работая в клубе, стремится этой цели достичь, значит, это кому-то интересно.

– Имеете представление, кому именно?

– Не могу судить – не настолько погружен в подобные процессы. Но я в принципе не понимаю таких, кто заявляет: "Мы болеем за Карреру". Это просто прекрасно! Поддерживайте Массимо, если он возглавит какую-то команду. В Италии, например.

Как по мне, если болеешь за клуб, так болей за него всегда. Или, если ты, условно, фанат Криштиану, тогда перебирайся за ним из Мадрида в Турин. Но ни "Реал", ни "Ювентус" тут уже ни при чем.

Так и со "Спартаком". Есть правильные решения руководства и тренерского штаба, есть неправильные. Повторю – обсуждайте, критикуйте. Но устраивать такое… Даже не знаю как это назвать… И ради чего? Вот этот вопрос – главный.

– Ваша версия ответа?

– (Пожимает плечами.) (Вячеслав Короткин)

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