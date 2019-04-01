Андрей Ещенко: "Спартак" будет чемпионом! Ещенко выздоровеет и все"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью YouTube-каналу ФУХ выразил уверенность, что красно-белые станут чемпионами России в этом сезоне. В настоящее время он восстанавливается после операции на крестообразной связке.

- Чье чемпионство вас меньше огорчит - "Зенита" или ЦСКА?

- Так мы будем чемпионами! Сейчас Ещенко выздоровеет и все!

"Спартак" в таблице идет на пятом месте, отставая от "Зенита" на 8 очков.