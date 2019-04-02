Андрей Ещенко: "Однажды ко мне подходили свингеры"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью YouTube-каналу ФУХ рассказал об опыте общения со свингерами.

– Геи не подкатывали. Однажды подходили свингеры, пацан с девчонкой, – сказал Ещенко. – Я только приехал из Иркутска, полгода был в Москве. Был в кафе на Тверской. У меня тогда еще были кудрявые и крашеные волосы. Может, этим и завлек их.

Они меня в кафе увидели, коктейль какой-то подогнали. Я был с друзьями, мы начали стебаться: "Да-да, давай, конечно". Еще коктейль. Я такой уходить, а они говорят: "Поехали". Сказал: "Не, все, ауфидерзейн". И уехал.

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