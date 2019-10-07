Андрей Ещенко: «Не видели, что я подходил к болельщикам после матча? Очки вам надо купить»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после поражения от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре чемпионата России поделился мнением о проблемах команды.

— Много молодых, много новых футболистов. Психологическое давление: что не выигрываем, что смена тренера идет, болельщики то поддерживают, то не поддерживают. Поэтому, конечно, будут падения и проблемы.



— Вы говорите про поддержку болельщиков, но когда команда пошла аплодировать болельщикам, вы развернулись и пошли к подтрибунным помещениям.

— Кто? Я?



— Да.

— А до этого вы видели, что я подходил? Значит, надо очки вам купить.

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