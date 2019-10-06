Андрей Ещенко: «Мы испугались в самом начале»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, команда перенервничала.

— Мы испугались в самом начале. Нервы, наверное, не выдержали, у нас много молодых футболистов, у которых еще недостаточно опыта, — цитирует ТАСС Ещенко. — А время сейчас тяжелое, болельщики то поддерживают, то нет. Что касается прихода Сергея Кузнецова, то мы лишь немного поменяли установку, но серьезных изменений не вносилось.