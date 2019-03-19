Андрей Дикань: "У Кононова в "Спартаке" не все получается. Если ему дадут время – результат придет"

Бывший голкипер "Спартака" и "Краснодара" Андрей Дикань в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что главному тренеру красно-белых Олегу Кононову необходимо время для реализации намеченных планов.

Дикань выступал за москвичей с 2010 по 2014-й. Провел за команду 90 игр. В сезоне 2011/2012 вместе с красно-белыми стал серебряным призером чемпионата России. С 2014 по 2016-й защищал цвета "Краснодара" под руководством Кононова.

– Вы понимаете, какой футбол выстраивает в "Спартаке" Кононов?

– Разумеется. Я же два года с Олегом Георгиевичем отработал. Тренировочный процесс у него отлажен, никаких шараханий. Упор на контроль мяча, короткий и средний пас. В обороне его команды не отсиживаются. Пока в "Спартаке" не все получается. Но если Кононову дадут время – результат придет.

Матерок у Кононова проскакивал. Да, Олег Георгиевич не из тех тренеров, которые разговаривают на этом языке или используют его для связки слов. Футболистов он не оскорбляет. Но иногда на эмоциях что-то вылетало, – вспомнил Дикань. (Александр Кружков)

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