Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань поделился мнением об игре экс-форварда красно-белых и капитана сборной России Артема Дзюбы, выступающего за «Зенит».

— Дзюба вырос в прекрасного футболиста, прилично добавил в профессиональном мастерстве и стал любимцем всей России, — цитирует dynamo.kiev.ua Диканя. — Единственное — болтун он еще тот. Никогда не замолкал. Но такие люди нужны в коллективе.

— Кто самый сильный игрок, с которым вы играли в «Спартаке» и в «Краснодаре»?

— В «Спартаке» однозначно Алекс. А в «Краснодаре»? Не могу так быстро сказать. Наверное, Роман Широков, хотя он уже и не был в той форме, в которой был в «Зените». Исключительный футболист!

Дзюба и Дикань вместе играли за красно-белых с 2010-го по 2014-й.