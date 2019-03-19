Андрей Дикань: "Черчесов сказал: "Очень жалко, что ты не в то время попал в "Спартак"

Экс-футболист и бывший голкипер "Спартака" Андрей Дикань вспомнил о том, как жил в одном доме в Сокольниках с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, когда выступал за красно-белых.

Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. Дикань выступал за красно-белых с 2010 по 2014-й. Провел за москвичей 90 игр. В сезоне 2011/2012 вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России. 41-летний спортсмен завершил карьеру в июле 2016 года.

– В Сокольниках вы поселились в одном доме с Черчесовым. Общались?

– В гости друг к другу не ходили, но около подъезда встречались, беседовали. Помню, Станислав Саламович возмущался: "Андрюха, тебе же партнеры по команде вообще не помогают! В обороне никакой дисциплины! Я бы на твоем месте взял автомат и перестрелял бы таких защитников!" Помолчал и добавил: "Очень жалко, что ты не в то время попал в "Спартак" ...", – признался Дикань. (Александр Кружков)

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