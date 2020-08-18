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Андрей Дикань: «Часто встречаю в Харькове болельщиков «Спартака». Даже бабушек»

18 августа 2020, 02:29
Андрей Дикань. Фото dynamo.kiev.ua.
Андрей Дикань. Фото dynamo.kiev.ua.
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной Украины Андрей Дикань сказал, что он часто встречает в Харькове болельщиков красно-белых. Ранее стало известно, что бывший футболист войдет в тренерский штаб харьковского клуба «Металл».

«С Москвой меня всегда связывал только «Спартак», — цитирует Диканя «Динамо» Киев от Шурика» со ссылкой на украинский журнал «Футбол». — И сейчас связывает. Сколько времени прошло, а люди постоянно пишут, поздравляют с праздниками. Это и есть та самая народная любовь, недаром «Спартак» называется народной командой. Краснобелых болельщиков много не только в Москве и России. Я даже в Харькове часто встречаю болельщиков «Спартака». Даже бабушек, представляете. Ко мне пришел заниматься мальчик 14 лет и говорит: «Моя бабушка от вас без ума, подарите ей что-нибудь!» Бабушка всю жизнь болела за «Спартак». Как такого человека не любить и не уважать?!"

43-летний Андрей Дикань выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://dynamo.kiev.ua/news/351222-andrej-dikan-s-moskvoj-menya-svyazyivaet-tolko-spartak

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