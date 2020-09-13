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Андрей Аршавин — Тихонову: «Вопрос о чемпионе — глупый. А фарм-клуб должен быть вторым»

13 сентября 2020, 21:24
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Аршавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин после матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1) обсудил с бывшим игроком красно-белых Андреем Тихоновым положение команд в турнирной таблице чемпионата России.

— Кто должен занимать первое место? Андрей (Тихонов), зачем глупый такой вопрос задаешь. А фарм-клуб должен быть вторым, — сказал Аршавин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на канале «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Сочи» с 15 очками. «Спартак» — вторая строчка и 14 баллов. «Зенит» — третье место и 13 очков после 6 игр. ЦСКА (4) и 13 баллов.

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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