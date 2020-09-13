Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорный момент в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак». На 34-й минуте хавбек спартаковцев Айртон получил желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной. По мнению Аршавина, Вадим Карпов нарушал правила, и судье стоило назначить пенальти.

— Я бы поставил пенальти. Если бы был пенальти, я бы не удивился. Игрок «Спартака» играет первый, Карпов опаздывает — это пенальти, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер».