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Андрей Аршавин — о падении Айртона: «Я бы поставил пенальти»

13 сентября 2020, 20:10
Спорный момент в матче ЦСКА - &quot;Спартак&quot;. Фото скриншот "Матч Премьер"
Спорный момент в матче ЦСКА - &quot;Спартак&quot;. Фото скриншот "Матч Премьер"
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал спорный момент в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ ЦСКА — «Спартак». На 34-й минуте хавбек спартаковцев Айртон получил желтую карточку за симуляцию после падения в штрафной. По мнению Аршавина, Вадим Карпов нарушал правила, и судье стоило назначить пенальти.

— Я бы поставил пенальти. Если бы был пенальти, я бы не удивился. Игрок «Спартака» играет первый, Карпов опаздывает — это пенальти, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер».

ЦСКА — Спартак

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