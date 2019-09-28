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Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»

28 сентября 2019, 18:53
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Экс-футболист сборной России и «Зенита», телеэксперт Андрей Аршавин поздравил полузащитника Павла Мамаева с подписанием контракта с «Ростовом» после матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).

Сегодня, 28 сентября, «Ростов» объявил о подписании контракта с 31-летним Мамаевым. Ранее «Зенит» заключил новый договор с другим освободившимся по УДО участником дела о двух драках в центре Москвы форвардов Александром Кокориным.

— Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Знаете, обычно люди после тюрьмы не могут найти работу. А вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Это говорит об уровне других футболистов. Они весь год ели доширак и печеньки, час в день гуляли, пока другие тренировались. А клубы их ждут и хотят подписать.

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым

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Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
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