Андрей Аршавин: «Кокорин и Мамаев весь год ели доширак и печеньки, а клубы их ждут и хотят подписать»

Экс-футболист сборной России и «Зенита», телеэксперт Андрей Аршавин поздравил полузащитника Павла Мамаева с подписанием контракта с «Ростовом» после матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0).

Сегодня, 28 сентября, «Ростов» объявил о подписании контракта с 31-летним Мамаевым. Ранее «Зенит» заключил новый договор с другим освободившимся по УДО участником дела о двух драках в центре Москвы форвардов Александром Кокориным.

— Рад и за Сашу, что он нашел работу. И за Пашу — думаю, он поможет «Ростову», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Знаете, обычно люди после тюрьмы не могут найти работу. А вот за Кокориным очередь, за Мамаевым очередь... Это говорит об уровне других футболистов. Они весь год ели доширак и печеньки, час в день гуляли, пока другие тренировались. А клубы их ждут и хотят подписать.

«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым