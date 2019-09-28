Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы хорошим вариантом для Кокорина, но ему нельзя покидать Россию»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который ранее возглавлял «Зенит», вспомнил о форварде Александре Кокорине во время рассуждений об усилении атаки. Французский клуб с 12 очками занимает шестое место в турнирной таблице лиги 1.

— Все решено, — цитирует Foot Mercato португальского специалиста. — Пока не скажете мне, что Криштиану Роналду стал свободным агентом, у нас в распоряжении остается лишь Бен Арфа, о котором мы уже говорили.

Есть еще мой друг Александр Кокорин, вышедший из тюрьмы. «Марсель» был бы хорошим вариантом для него, но, думаю, ему нельзя покидать Россию.

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