Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
8 сентября 2019, 22:51
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
— Не могу перестать наслаждаться тобой (ее лицо говорит что-то другое), — написал 28-летний немец в своем Instagram.
В текущем сезоне Шюррле провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Дочка появилась на свет 3 мая 2019 года.
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