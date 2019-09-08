Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.

— Не могу перестать наслаждаться тобой (ее лицо говорит что-то другое), — написал 28-летний немец в своем Instagram.

В текущем сезоне Шюррле провел 5 матчей, в которых забил 1 гол. Дочка появилась на свет 3 мая 2019 года.