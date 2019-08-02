Андре Шюррле - о дате дебюта за "Спартак": "Зависит от главного тренера"

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле в интервью клубной пресс-службе красно-белых отметил, что находится в хорошей форме. 28-летний немец не знает, когда сможет дебютировать в составе московской команды.

– Дерби с ЦСКА состоится уже 19 августа. В какой вы сейчас форме? Когда планируете дебютировать?

– Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее, – сказал Шюррле в интервью пресс-службе "Спартака".

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