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Андре Шюррле: «Надеюсь наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах»

13 февраля 2020, 23:23
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Нападающий «Спартака» Андре Шюррле заявил, что хочет как можно лучше подготовиться к сезону через оставшиеся товарищеские игры. Ранее футболист вернулся в общую группу после травмы.

— Да, конечно, я доволен, что вернулся в общую группу, — сказал немец в интервью клубной пресс-службе. Еще не до конца восстановился, немножко чувствую. Но все равно есть положительная динамика. Я доволен. Безусловно, соревновательной практики не хватает. Перед чемпионатом нужны игры, нужны игровые минуты, нужно поймать игровой ритм. Надеюсь, до начала чемпионата успею наверстать упущенное в оставшихся товарищеских матчах.

29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=DyBcdq0sr6E&feature

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