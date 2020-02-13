Андре Шюррле: «На тренировках «Спартака» очень много тактики»
13 февраля 2020, 23:27
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско много времени уделяет тактике во время занятий.
— Тактики на тренировках «Спартака» очень много, — сказал немец в интервью клубной пресс-службе. -Есть и новые вещи, и те, что закрепляем как в атаке, так и в обороне. Мы работаем очень интенсивно и надеюсь, что это принесет результат.
29-летний Андре Шюррле в текущем сезоне провел 18 матчей за «Спартак» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
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