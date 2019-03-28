Анатолий Мещеряков: "У "Локомотива" только одна задача – выигрывать в каждом матче"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" отметил, что задача команды на оставшуюся часть сезона - выигрывать в каждой встрече.

– До конца чемпионата России осталось всего десять туров. Какие задачи стоят перед "Локо" на финальный отрезок сезона?

– У нас может быть только одна задача – выигрывать в каждой из оставшихся игр.

– Перед перерывом на игры сборных "железнодорожники" вышли на третье место в турнирной таблице. Довольны результатом?

– Мы сейчас в таблицу не заглядываем – будем смотреть на нее после 30-го тура. Промежуточные результаты никого не интересуют, за них не дают медали или места в еврокубках.

– После зимнего перерыва "Локо" серьезно прибавляет. Не жалеете, что пауза на матчи сборных была именно сейчас?

– Конечно, жалеем, как и всегда. Но что с этим сделаешь? Сборная есть сборная – это тоже важно. Чем больше готовишь игроков для национальных команд, тем тяжелее в итоге играть в чемпионате России. Надеюсь, футболисты, которые вызывались в свои сборные, получили положительный заряд эмоций и дополнительную игровую практику.