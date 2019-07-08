Анатолий Мещеряков: "У Гильерме действующий контракт. Когда закончится, тогда и поговорим"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не видит проблемы с отсутствием решения по истекающему контракту 33-летнего вратаря железнодорожников Гильерме.

Напомним, соглашение натурализованного бразильца с "Локо" истекает в конце декабря 2019 года. Также Мещеряков не стал отвечать на вопрос о том, подпишет ли клуб новый контракт с 33-летним португальским полузащитником Мануэлом Фернандешем.

– Какова ситуация с Гильерме? – вопрос Мещерякову.

– У Гильерме действующий контракт до конца декабря. В чем проблема? – ответил председатель совета директоров "Локомотива".

– Контракт подходит к концу.

– В конце декабря у него кончится контракт. Сейчас его соглашение с "Локомотивом" – в действии.

– А продлевать это соглашение будете?

– Когда контракт закончится, тогда и поговорим. Впереди вагон времени. Каждый выполняет свои обязательства в рамках действующего контракта. Если до окончания контракта что-то случится – мы сообщим об этом.

– Будет ли клуб подписывать новый контракт с Мануэлом Фернандешем?

– Когда и если с кем-либо будет подписан контракт – мы объявим.

Маринату Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, за это время он провел 288 матчей, 110 из которых – на ноль. Мануэл Фернандеш выступал за "Локо" с сезона 2014/15, его контракт с клубом истек этим летом. В прошлом сезоне Фернандеш выступил за железнодорожников в 29 играх, на его счету 4 забитых мяча и 7 голевых передач во всех турнирах. (Иван Торопцев)