Анатолий Мещеряков: "Тарасов пусть разберется у себя внутри"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова, который назвал уход из клуба "неприятным" и рассказал, что у него с "Локо" возникло множество разногласий.

– Дмитрий Тарасов пусть разберется у себя внутри. Не хочу комментировать слова отдельных игроков, тем более, что они не соответствуют действительности. Вступать в перепалку с игроками не хочется. Пусть это остается на совести каждого человека, который позволяет себе такие высказывания, – сказал Мещеряков.

Контракт 32-летнего Тарасова с "Локомотивом" истек летом 2019 года. Полузащитник выступал за железнодорожников с начала 2010 года. На его счету 188 матчей во всех турнирах, в которых он отличился 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. (Иван Торопцев)