Анатолий Мещеряков – о разгроме "Урала": "Не до конца доволен качеством игры"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" победу над "Уралом" (4:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

– Ожидали, что обыграть "Урал" получится так легко?

– Не совсем легко, потому что в первые 15 минут было очень тяжело, но мы забили два достаточно быстрых гола, которые позволили команде раскрепоститься и играть в свое удовольствие. Хотя не до конца доволен качеством игры, потому что в начале второго тайма расслабились, а забивать надо больше, потому что если моментов в этой игре было много, в другой может быть значительно меньше.

– Это лучший матч в чемпионате для команды?

– С точки зрения игры и с точки зрения удовольствия от игры – наверное, да. Но надо еще расти.

– "Локомотив" вернулся в победную стезю?

– Мы идем от матча к матчу. Дальше посмотрим, что и как будет.

– Ждать от "Локо" трансферов – в частности, Джорджевича?

– Трансферная кампания у нас закончится в начале сентября. (Арман Мкртчян)