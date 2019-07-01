Анатолий Мещеряков: "Локомотив" согласовал контракт с Кварацхелией. Что случилось теперь – непонятно"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с 18-летним грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелией, который провел вторую половину сезона-2018/19 в составе железнодорожников на правах аренды.

В понедельник "Локомотив" объявил об уходе хавбека из клуба в связи с окончанием срока аренды.

– У Хвичи истекал срок аренды, "Локомотив" некоторое время назад предложил ему полноценный контракт, который впоследствии был согласован всеми сторонами и ожидал технического подписания, – сказал Мещеряков. – К сожалению, он до сих пор не подписан. Что случилось – непонятно, в чужую голову ведь не залезешь.

– Получается, люди в последний момент сказали "нет"?

– Они пока вообще ничего не сказали. Контракт был согласован, соответственно, его условия были приемлемы и для клуба, и для игрока. Что поменялось в этой конструкции – вопрос.

Кварацхелия сыграл за "Локомотив" в 10 матчах и забил 1 мяч. (Иван Торопцев)

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