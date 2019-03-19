04:31 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "Локомотив" будет делать выводы в конце сезона"

0
Обсудить

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что команде нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей. Железнодорожники занимают третье место с отставанием в шесть очков от "Зенита".

- Нам нужно побеждать в каждом из оставшихся матчей, - приводят "Известия" слова Мещерякова. - Сейчас мы не смотрим на промежуточные результаты - за них не дают медали или путевки в еврокубки. Так что будем делать выводы в конце сезона.

Дополнительная информация

https://iz.ru/857661/sevastian-terletckii/razmeniaiut-tretii-desiatok-rpl-vykhodit-na-finishnuiu-priamuiu

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ