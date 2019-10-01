Анатолий Мещеряков: «Чем больше интриги в РПЛ, тем легче нашим клубам играть на европейской арене»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, как победа над «Зенитом» (1:0) в чемпионате России отразится на матче с «Атлетико» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 1 октября, в 22:00 по московскому времени.

— Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы и тем легче нам играть на европейской арене, — цитируют «Известия» Мещерякова. — А победа над «Зенитом» придаст нам заряд позитивных эмоций — это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы. Какие ожидания от «Атлетико», вспоминая прошлую встречу? Мы тоже растем и опыта набираемся. В игре с «Зенитом» ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас — восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с «Атлетико».

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