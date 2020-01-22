Ананидзе встретился с главным тренером «Анортосиса»

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе сегодня прилетел в Ларнаку, где фактически базируется «Анортосис», и уже встретился с главным тренером Темури Кецбаей.

Скорее всего, в ближайшее время хавбек заключит контракт. За команду, которая до войны 1974 года располагалась в Фамагусте, в этом сезоне уже выступают четыре грузинских футболиста — вратарь Георгий Лория, полузащитники Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и нападающий Ника Качарава.

«Анортосис» сейчас лидирует в чемпионате, опережая никосийскую «Омонию» на четыре очка. Регулярный турнир продлится до конца февраля, а затем команды разделятся на две шестерки. Первые шесть команд разыграют чемпионство и определят представителей в еврокубках.

В прошлую пятницу футбольная ассоциация Кипра приостановила все соревнования: местные арбитры в ответ на подрыв автомобиля одного из судей объявили забастовку. Спустя три дня было объявлено, что акция рефери завершена, и игры возобновятся. (Александр Бобров)