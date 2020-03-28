Алжирский защитник «Крыльев Советов» рассказал о желании выучить русский язык

Новичок «Крыльев Советов», защитник Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato рассказал об адаптации в самарской команде. 27-летний алжирец перешел в российский клуб в январе 2020-го.

«Моя адаптация была достаточно легкой, потому что переводчик сопровождает меня почти везде, куда бы я ни пошел, — приводит слова Зеффана Foot Mercato. — Так что все гораздо проще. Я занимаюсь тем, что пытаюсь изучать основы русского языка, чтобы мне было легче интегрироваться в команду. Меня очень хорошо все приняли, начиная от тренера и заканчивая персоналом. Многие из них говорят по-английски или по-испански, поэтому я могу и общаться с ними спокойно. Но, в конце концов, мы все говорим на одном языке — футболе. Если когда-либо возникнет проблема, там есть переводчик. С «Крыльями» мы провели сборы в Турции и еще одну программу подготовки в испанской Марбелье. Это дало мне время, чтобы я смог восстановиться физически. Что было очень важно. Итак, я успел адаптироваться и познакомиться со всеми игроками и русской культурой с точки зрения футбола».