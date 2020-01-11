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Алексей Сутормин: «У «Зенита» осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать»

11 января 2020, 17:19
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью пресс-службе клуба рассказал о своих планах на оставшуюся часть сезона. Он отметил, что хочет вместе с сине-бело-голубыми выиграть чемпионат и Кубок России.

— Как прошел ваш отпуск?

— Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.

— Соблюдали диету?

— Не совсем, поэтому сейчас на сборах будем избавляться от всего ненужного.

— С каким настроем отправляетесь в Катар?

— С хорошим! Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.

— Какие цели на оставшуюся часть сезона? Может быть, какие-то личные цели?

— Личная цель — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-11-aleksey-sutormin-edu-na-sbory-s-ogromnym-zhelaniem.htm

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