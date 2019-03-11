Алексей Сутормин рассказал, как забил "Краснодару"

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин - о матче 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). Он забил первый мяч своей команды в этой игре.

- Довольны результатом и содержанием игры. И мы хорошо действовали, и "Краснодар", - сказал футболист в эфире канала "Матч премьер". - Это хороший результат для нас. Сравняли за счет характера. Мы команда, бьемся друг за друга. Уже неоднократно говорил об этом. У нас хороший, сплоченный коллектив. Мы выдержали натиск. Где-то "Краснодару" не повезло. Они не забили свои моменты. Мы использовали момент и забили. Мой гол? Андрей Малых прострелил, я принял мяч. Бил на интуиции. Так получилось, что повезло. Попал, куда надо.

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