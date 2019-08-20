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Алексей Сутормин: «Не хочется говорить о работе судей»

03:01
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат матча шестого тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Главный судья встречи Алексей Матюнин отменил гол Эмилиано Ригони, а также не поставил пенальти за игру рукой в своей штрафной Антона Швеца. Впоследствии арбитр признал ошибку в моменте с незасчитанным мячом.

— У матча был хороший накал, обе команды были заряжены и хотели победить, — цитируют «Известия» Сутормина. — К сожалению, нам не удалось забить и выиграть эту встречу. Не хочется говорить о работе судей: есть органы, которые за это отвечают, пусть они комментируют. Думаю, в матче с «Ахматом» все сами все видели. Что думаю о затяжке времени со стороны футболистов «Ахмата»? Это их право. Видимо, их устраивало одно очко. Нас такой результат не устраивал, поэтому мы и пытались обострять игру и забить. У нас были подходы к воротам соперника, но немного не хватило удачи в завершающей стадии.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/911746/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/zhigo-v-tumane-zashchitnik-spartaka-prines-pobedu-nad-tcska

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