Алексей Сафонов: «В Самаре президент стонал, что денег нет, а потом какая-то фирма за переход Швецова получила 48 миллионов рублей»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, как в ходе сотрудничества с «Крыльями Советов» его серьезно обманули.

— В футболе сразу стали зарабатывать прилично?

— Да я в первые годы на телефон больше потратил, чем зарабатывал! Поможешь футболиста устроить в клуб. Говорят — бесплатно взяли. Потом узнаешь, агентские прописали и отдали кому-то другому. Я уже окреп, а на этот фокус все равно попадался. Вел переговоры в Самаре, президент Барановский стонал: «Такая беда, денег в клубе нет вообще». Для меня важнее всего интересы игрока, отдал им Швецова. Мне в «Крыльях» сказали: «Даем тебе 10 тысяч долларов агентские, ему 15 тысяч зарплату». Прежде-то Швецов от 3 до 5 получал...

— Всем хорошо.

— Только свою десятку я так и не увидел, а время спустя в Самаре проверка была. Оказалось, какая-то фирма за переход Швецова получила 48 миллионов рублей. Агентские!

— Какая прелесть.

— Я говорю: «Саня, никогда бы не подумал, что ты настолько дорогой». Причем, список футболистов был большой. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова