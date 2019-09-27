Алексей Сафонов: «Смородская терпеть не могла Бурлака»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал об опыте переговоров с экс-президентом «Локомотива» Ольгой Смородской.

— Еще интересные переговорщики в вашей жизни?

— Интересно было с Карпиным разговаривать, с Вайнштейном в Томске. Да та же Смородская!

— О ком говорили?

— Она терпеть не могла Бурлака. Из-за каких-то финансовых моментов, думаю. Но разговор вела абсолютно грамотно. Все жаловалась: вот приехал к ней Гатагов и начал рассказывать, что у него денег нет. Руки ей выкручивал: «Миллион туда, миллион сюда, иначе играть не буду...» А сам — на голубом «Бентли»!

— Чем закончилось?

— Выгнала его. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова