Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о непростых нюансах работы футбольного агента в России.

— Вы крутой агент. При этом кидают вас регулярно. Народ переговаривается — «Попробовали бы с Андреевым так поступить...» Раздражают такие разговоры?

— Раздражают немножко... Но!

— Что?

— Были бы у меня сейчас руки по локоть в крови. Нужно это? Мне-то хватает, не хочу по трупам идти! Говорят: «Ты слишком мягкий, там простил, здесь». Но я — вот такой.

— Доходы сократились?

— Резко. Но я легко отношусь к деньгам. Приходят, уходят...

— Вы собирались бросить, но не бросили это дело...

— Умер мой близкий товарищ Костя Сарсания. Решил — возьму его сына Дениса, подучу. Хоть я зарекался кого-то натаскивать — пусть идут наощупь. А то вырастишь подлецов! Лет шесть назад образовался пул агентов — чтоб от меня вообще никто футболистов не брал. «Давай задушим?» — «А давай!»

— Вот это номер. А вы?

— Через кого-то другого своих ребят пристраивал. Паше Андрееву благодарен — помог тогда с молодыми, Рыжикова подхватил. В то трансферное окно мы человек 30 раскидали по командам. В Белоруссию, Чехию.

— Почему?

— Конкуренция. Где деньги — в белых перчатках никто не работает. Но за Дениса взялся. Потому что Костю не успели похоронить — а сына уже выгнали из «Локомотива». А связка Сафонов-Сарсания-младший — это уже немножко другой разговор. Кто-то должен был Косте деньги по сделкам — все пропали. Хотя на похоронах клялись: «Будем помогать вечно». Как не помочь? Я по себе знаю, что такое остаться без отца. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова