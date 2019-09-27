Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, как помогал своим подопечным Алексею Медведеву и Петру Быстрову.

— Самая необычная ситуация, в которой помогали своему футболисту?

— Того же Леху Медведева и Петю Быстрова дурили в московском «Динамо» — ребята решили свалить. Медведеву квартиру должны были дать, а тянули. Ставку делали на Хазова, Леха не играл. Так Пете Быстрову его агенты охрану наняли, а Медведя я спрятал в клинику. Вроде как у него нервный стресс.

— Сколько у Пети Быстрова было охранников?

— Двое. Причем, одна — девчонка. Даже в голову не придет, что его охраняют. Кто Петю курировал — те и помогли.

— Оба до сборной доигрались.

— Романцев пришел в «Сатурн», сразу подозвал Медведева: «Прежде тобой дырки затыкали, а сейчас все будет иначе». Алексей лучший сезон выдал, 15 мячей забил. В сборную вызвали! Романцев говорил: «Работал бы со мной всю жизнь — постоянно в сборной играл бы». (Юрий Голышак)

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