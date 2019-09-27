Алексей Сафонов: «Косте Сарсания, думаю, не один миллион должны»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о невыплаченных Константину Сарсанию долгах со стороны партнеров.

— Самые забавные моменты, связанные с Сарсанией?

— У Кости на даче плаваем в бассейне после бани. Я, Витя Прокопенко и Сарсания. Прокопенко допытывается: «Вот вы, агенты, по 10 процентов берете. Так?» Костя приподнял голову над водой: «Так. Или с клуба, или с футболиста». Прокопенко начинает размышлять вслух: «Тут мое «Динамо» проиграло как-то странно. Думаю, «зарядили». Если так — каждый получил тысяч по 50. Вот интересно — с этих денег агенты тоже 10 процентов получают?» Я чуть не утонул!

А Косте Сарсания, думаю, не один миллион должны. У него характер как у меня. Футболисты звонят: «Николаич, можно деньжат перехватить?» — «Нет проблем...» Костя умирать-то не собирался, завещания не было. Кто-то мог бы подойти: «Была сделка по аргентинцам — вот доля твоего отца...» Не подошли! И не подойдут! На счету, насколько знаю, осталось меньше 100 тысяч. Все!

— На всех?

— Да, на всех наследников. В жизни не поверю, что человек всю жизнь работал в футболе, заключал такие контракты — и скопил вот столько. Кто-то наверняка знает, но не говорит. Хорошо, Денис сейчас при мне словно в семье. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова