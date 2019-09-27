Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, почему Евгений Савин так и не перешел в ЦСКА.

— Вы были агентом Савина, когда у него сорвался переход в ЦСКА?

— Был. Говорил тогда Гинеру — давай, мы свои деньги отдадим ребятам из братвы. Но тот уже уперся: «Раз так — пошли они все!» Сразу все негативы сошлись в одну точку. Самый обидно сорвавшийся у меня договор. Хотя тогда устроил Саву в «Крылья» и получил он деньги большие, чем давали в ЦСКА. Самый-самый жирный его контракт. А в ЦСКА уже на сайте все объявили!

— Майку торжественно вручили.

— Даже удостоверение его где-то у меня лежит как реликвия: Савин — футболист ЦСКА. На год выписывали. Женька мне говорит: «Надо сумку обратно отвезти». Я открываю — а там сверху майка с 14-м номером.

До этого Бышовец маме Жени Савина звонил: «Большую ошибку делаете, что к Сафонову уходите. Ваш сын теперь не будет играть нигде!» Чуть было в «Локомотиве» Женя не оказался.

— При вас Савин обнулился?

— При мне. Говорил ему — торгуй своей физиономией! У тебя чувство юмора, говоришь хорошо. Он начал — и поперло. Но до этого действительно остался с нулем.

— Почему?

— Тесть создал какую-то пирамиду — обманул и Женьку, и всех вокруг. Было у Савина миллиона два-три долларов. Тесть пять лет получил. Сидит. А Женя с новой девочкой ко мне приезжал. Сейчас дочка родилась. (Юрий Голышак)

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова