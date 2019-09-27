Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о «премиальных» для судей.

— Работал в «Химках» — обязательно после побед скидывались по 100 баксов, — рассказал Сафонов. — Раздавали тем, кто за полем следит, массажистам. Тогда же нам выделяли пять тысяч долларов на судейство. Ну, смешно! Подзываю Эмина Агаева, капитана команды: «С этой пятеркой на выезд отправляться даже нелепо. Пусть ребята скинулся по 100 долларов, добавим».

— Ага. Что же дальше?

— Сидим как-то в гостинице «Орленок», разговариваем с судьями. На словах: «Хотелось бы, чтоб никакого беспредела не было» подлетает какой-то чудак от руководства «Химок»: «Можно на конверт взглянуть?» Потом слышу, отзванивается: «А в концерте-то 10 тысяч...» Бышовец понять не мог: как было 5, а стало 10?

— Встречали хоть одного судью, который не берет?

— Я лично никогда и никому ничего не передавал. Были специально обученные люди в каждой команде.

— Хоть одна бригада после матча отказалась от «премиальных»?

— Не знаю таких судей. Не встречал. Вот до игры обычно ни один судья не возьмет. Зато обговорит все нюансы — через две недели туда-то... (Юрий Голышак)