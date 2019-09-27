Алексей Сафонов: «Что такое Ломовицкий? Никому он в «Спартаке» не нужен»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о том, как завершилось его сотрудничество с полузащитником Александром Ломовицким, который сейчас выступает за «Спартак».

— Как футболисты расстаются с агентом?

— Вот был у меня Ломовицкий, курировал его Ваня Бакулин. С чем только не помогали — с институтом, права получить, нашли ему тренера по физподготовке... Потом своему помощнику Бакулину говорю: «Ваня, ты ситуацию с Ломовицким контролируешь? Скоро контракт со «Спартаком» заканчивается». Думал, специально пауза выдерживается. А потом узнаем — 700 тысяч долларов за новый контракт Ломовицкого выписано на другого агента, литовца. Федун подтвердил.

— Как вам Ломовицкий объявил о расставании?

— Да никак. Не брал трубку. Потом в газетах читаем — игрок продлил контракт со «Спартаком». Обычный «кидок». Впрочем, не жалко. Ну что такое — Ломовицкий? Болельщики освистывали. Бакаев пришел на его позицию — все, играть негде. Никому он в «Спартаке» не нужен. (Юрий Голышак)

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