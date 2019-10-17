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Алексей Миранчук выложил семейное фото с братом

17 октября 2019, 14:08
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Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выложили совместное фото в Instagram по случаю дня рождения. Им исполнилось по 24 года.

— Благословлены увидеть ещё один год с семьей и друзьями. Любим всех, кто помогает нам в нашей жизни. Thank u God, — написал Алексей Миранчук в соцсетях под фото, где он целует брата в ухо.

Братья — чемпионы страны и обладатели Суперкубка России в составе красно-зеленых. Алексей — трехкратный обладатель Кубка России, а Антон — двукратный.

Алексей Миранчук сыграл в карьере 224 матча, в которых забил 35 голов и отдал 36 голевых передач. Антон сыграл 106 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 11 голевых передач.

После 12 туров «Локомотив» возглавляет таблицу чемпионата России с 26 очками. Столько же в активнее «Ростова», «Краснодара» и «Зенита».

Публикация от Alexey Miranchuk (@miranchuk)

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