Алексей Миранчук: «Смолов зазывает нас с братом в чемпионат Испании»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о том, что они с братом следят за выступлением форварда Федора Смолова в «Сельте».

— Следите ли вы за Федором Смоловым в «Сельте»? Смотрели его игру с «Реалом»?

— Следим, конечно. Списываемся с ним. Федя говорит, что его приняли в команде очень хорошо. Буквально с первого дня он очень хорошо себя чувствует. Можно сказать, что он нас зазывает, потому что чемпионат космический. Все в атаку. Этот переход вызывает у него только положительные эмоции. Мы за Федю только радуемся, что он отметился в матче с «Реалом». Это придаст ему еще больший стимул, уверенности. Он будет прибавлять, и поднимать команду снизу.

— Его отсутствие чувствуется на поле, потому что у «Локомотива» сейчас проблемы с нападающими?

— Прошла только одна игра. Конечно, когда он на поле — это одна игра, а с Эдером — другая, потому что это футболисты разного плана. Но Федя принял решение что-то поменять к тридцати годам. Я его в этом плане поддерживаю. Если бы он этого не сделал, то потом уже закрадывались бы мысли в голове, почему он не поехал, почему не попробовал. Новый вызов — это всегда хорошо. Он дает новые эмоции. Мы желаем ему только удачи. (Елена Григорьевская, Евгений Белоусов)