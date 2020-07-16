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Алексей Миранчук рассказал, чего боится больше всего

16 июля 2020, 12:05
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

—  Самое яркое впечатление за последние два года?

— Еще полгода назад я бы ответил: чемпионство, Кубок и Суперкубок, чемпионат мира. Но сейчас скажу, что самое яркое — это вернуться на футбольное поле после вынужденной паузы из-за коронавируса.

— Самый тяжелый момент в жизни?

— Назвал бы не свой момент, а мамин: решение все бросить и переехать в Москву только потому, что у детей якобы может что-то там получиться в футболе... Это очень сложно. И мы всю жизнь будем за это благодарны. Мама — наш герой.

— Три вопроса в интервью, на которые устал отвечать больше всего?

— «Как различить вас с братом?», «Вы рассчитывали на победу сегодня?» и «Расскажите, как вам сегодняшняя игра?». «Гениальные» вопросы!

— Чего боишься больше всего?

— Змей! Прям брррр.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22409

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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