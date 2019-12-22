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Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 40 миллионов евро

22 декабря 2019, 11:40
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, именно «МЮ» сейчас является наиболее вероятным вариантом для россиянина. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Также указано, что им интересовались «Ювентус», «Милан» и «Лацио», но футболист, скорее всего, не продолжит карьеру в серии А.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Локо» и забил девять мячей при четырех голевых передачах.

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