Алексей Миранчук едва не забил гол года. Но перебросил и вратаря, и ворота

В матче 5-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Уралом" полузащитник хозяев Алексей Миранчук упустил потрясающий момент в конце первого тайма.

Игрок мог отправить мяч в ворота пяткой, перекинув и голкипера и защитников соперника. Однако мяч чуть перелетел перекладину.

#ЛокоУрал Алексей Миранчук заходил на гол года, но перестарался и перебросил ворота pic.twitter.com/CYvzuUbLJd — СЭ Футбол (@se_football) August 11, 2019

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