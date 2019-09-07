Алексей Козлов: «Рад, что футбол в Сирии жив»

Защитник «Ростова» Алексей Козлов в преддверии товарищеского матча со сборной Сирии порадовался тому, что футбол в этой стране еще жив. Встреча состоится на стадионе «Олимп-2». По его словам, игроки соперника могут повысить свое мастерство за границей.

— Для нас это один из этапов подготовки к возобновлению чемпионата и матчу с грозненским «Ахматом», — цитирует Козлова сайт «Ростова». — Настрой хороший, ни одна тренировка не заменит настоящей игры. Думаю, будет очень интересно, надеюсь, что на «Олимп-2» придет много болельщиков. Как и у многих, у меня Сирия ассоциируется с местом боевых действий. Поэтому я очень рад, что футбол в этой стране жив, а у местных игроков есть возможность выезжать за границу и повышать свое мастерство. Это еще раз подтверждает, что футбол не признает никаких границ и предрассудков.