Губернатор Тульской области Алексей Дюмин после матча 25-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Спартак" (3:0) ответил на несколько вопросов корреспондента "СЭ".

- Нам любая победа важна. Не важно, "Спартак" это или не "Спартак", москвичи это или не москвичи. Любая победа – это наш успех. За любой победой стоит труд тренерского штаба, пот и кровь игроков.

- То есть это рядовая победа? Все-таки Кононов приезжал...

- Кононов – уважаемый человек. Мы не делаем градации на соперников. "Спартак", ЦСКА, мы не видим тут какого-то разделения. Каждый из них наш спортивный противник, каждого мы должны обыграть.

- Довольны тем, как "Арсенал" выступает в этом сезоне?

- Сезон еще не закончился. Есть вопросы, на которые я еще жду ответа. Результат меня устраивает, удовлетворяет, но впереди еще много игр. Надо работать. (Александр Рогулев)

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