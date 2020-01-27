Алексей Березуцкий: «Разлука с родным клубом получилась недолгой»
14:15
Алексей Березуцкий, который вместе с братом занял должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, заявил, что с радостью принял предложение вернуться в московский клуб.
— Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад, — цитирует Алексея Березуцкого официальный сайт ЦСКА. — Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом.
Дополнительная информация
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/bratya-berezutskie-vernulis-v-strukturu-pfk-cska/
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